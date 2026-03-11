من أجل كأس العالم.. نايف أكرد يخضع لعملية جراحية

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - نايف أكرد

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا خضوع مدافعه المغربي نايف أكرد لعملية جراحية.

وأفاد النادي عبر موقعه: "نايف أكرد سيخضع يوم الخميس لعملية جراحية لعلاج إصابة مستمرة في أسفل البطن (فتق رياضي)".

وأضاف أنه خلال الأسابيع الماضية كان المدافع المغربي يلعب وهو يعاني من ألم وانزعاج أصبحا كبيرين جدًا بحيث لم يعد قادرًا على الاستمرار في هذه الظروف.

وعلى الرغم من العلاجات التحفظية التي قدمها الطاقم الطبي للنادي، فإن تطور الحالة أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية التي أصبحت لا مفر منها، حسب موقع النادي.

بعد العملية سيبدأ نايف أكرد برنامج إعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي مارسيليا.

وأتم "أكرد يتمتع بعزيمة كبيرة وسيبذل كل ما بوسعه للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن من أجل المشاركة في المرحلة الحاسمة من الموسم مع مارسيليا".

ويبدو أن أكرد قرر الخضوع للعملية الجراحية حاليا، من أجل ضمان التواجد في كأس العالم الصيف المقبل مع المغرب.

فالعملية الجراحية تتطلب فترة راحة، على أن يعود بعدها للاستعداد لكأس العالم.

وانضم أكرد إلى مارسيليا قادما من وست هام في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخاض أكرد هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وحيدا.

كما لعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس فرنسا.

نايف أكرد أحد الأعمدة الدفاعية للمنتخب المغربي.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي.

