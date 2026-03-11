مالك برينتفورد: كنا على وشك ضم مرموش مجانا قبل 3 سنوات

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 11:27

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في نيوكاسل

كان نادي برينتفورد قريبًا من التعاقد مع كل من عمر مرموش وإيبيريتشي إيزي ومايكل أوليسيه وميخايلو مودريك في فترات سابقة، وذلك بحسب مالك النادي ماثيو بنهام.

وقال بنهام في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثليتك: "دائمًا ستكون هناك صفقات تندم عليها. كان بإمكاننا التعاقد مع إيزي مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2019، ومع مرموش مجانًا قبل حوالي 3 سنوات".

عقد مرموش انتهى مع فولفسبورج في صيف 2023، لكنه انضم لاحقًا إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر.

وبعد أن سجل 20 هدفًا وصنع 14 في 26 مباراة خلال النصف الأول من موسم 2024–2025، انتقل مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو.

فيما انضم إيزي إلى كريستال بالاس في صيف 2020 قادمًا من كوينز بارك رينجرز، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى أرسنال مقابل 60 مليون جنيه إسترليني + 7.5 مليون جنيه إسترليني كحوافز.

وأضاف بنهام "في الصيف الذي صعدنا فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (2021)، كان هناك لاعبان أظهرت تقارير الكشافين عنهما نتائج مذهلة".

وأردف "أحدهما كان مودريك، وكان التعاقد معه سيصبح معقدًا للغاية لو أتممناه، لكننا كنا قريبين من ضمه مقابل مبلغ منخفض نسبيًا، حوالي 20 مليون يورو".

مودريك انضم إلى تشيلسي في عام 2023 في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو مع 30 مليون يورو إضافية كحوافز.

كما تحدث بنهام عن محاولة النادي غير الناجحة للتعاقد مع جناح ريدينج آنذاك مايكل أوليسيه، قائلاً: "تقارير الكشافين عنه كانت مذهلة، خارجة عن المألوف".

وأوضح "كنا قد صعدنا للتو إلى الدوري الممتاز، ولم نكن معتادين على رسوم الوكلاء الجنونية في البريميرليج آنذاك. كانت عمولة الوكيل مرتفعة بشكل لا يُصدق. حتى مع التفكير بأن جمع قيمة الصفقة مع عمولة الوكيل ليس سيئًا، فإن عمولة الوكيل وحدها كانت ضخمة جدًا لدرجة أننا تراجعنا".

وكما حدث مع إيزي، تفوق كريستال بالاس على برينتفورد في التعاقد مع أوليسيه.

فقد انتقل إلى ملعب سيلهيرست بارك بعمر 19 عامًا في صيف 2021 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ في صيف 2024.

عمر مرموش برينتفورد مانشستر سيتي فولفسبورج إينتراخت فرانكفورت
