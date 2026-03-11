منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي

يجري الجهازين الطبي والفني لنادي الترجي التونسي محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الفريق قبل مواجهة الذهاب أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب تقارير تونسية يجري الترجي محاولات مكثفة لتجهيز الثنائي جاك ديارا ومحمد دراجر لخزض مباراة الذهاب أمام الأهلي.

وأوضحت التقارير أن الثنائي يتدرب بشكل منفرد واقترب من دخول التدريبات الجماعية.

ونفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

إضافة إلى ذلك، قرر نادي الترجي التونسي فتح مدرجات ملعب التدريبات أمام الجماهير قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.