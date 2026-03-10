إيقاف الدوري المغربي بسبب مشاركات الأندية في البطولات القارية

أعلنت رابطة الدوري المغربي إيقاف المسابقة بشكل مؤقت لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في المنافسات القارية في مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي.

ويستعد فريقا الجيش الملكي ونهضة بركان خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

بينما يلعب فريقا الوداد وأولمبيك آسفي ضد بعضهما البعض في ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاء بيان الرابطة المغربية كالآتي:

"تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن توقيف مؤقت لمنافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول، وذلك لفسح المجال أمام الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية لخوض مباراتي الذهاب والإياب في أفضل الظروف وكذا تزامنا مع فترة عيد الفطر المبارك".

ويستضيف الجيش الملكي فريق بيراميدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الثانية عشرة منتصف ليل السبت المقبل (الجمعة مساء).

بينما يلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في الثانية عشرة منتصف ليل الأحد المقبل (السبت مساء) في نفس البطولة.

أما على مستوى الكونفدرالية فيحل الوداد ضيفا على أولمبيك آسفي في الثانية عشرة منتصف ليل الإثنين المقبل (الأحد مساء) في نفس البطولة.

وسبق وتم تأجيل منافسات الدوري المغربي لفترة طويلة بسبب الاستعدادات لمنافسات كأس أمم إفريقيا التي استضافتها البلاد.

ويحتل الرجاء صدارة الدوري المغربي مؤقتا برصيد 30 نقطة من خوض 15 مباراة.

بينما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 29 نقطة من خوض 12 مباراة فقط.