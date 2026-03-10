قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 20:26

كتب : بسام أبو بكر

حامد حمدان - بيراميدز

يغيب وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز عن رحلة الفريق إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.

حامد حمدان

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة منتصف الليل صباح السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في طريقها إلى الرباط على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة.

أخبار متعلقة:
استغل سقوط الأهلي.. بيراميدز يواصل مزاحمة الزمالك بالفوز على البنك الأهلي استدعاء عودة فاخوري لاعب بيراميدز لمنتخب الأردن تشكيل بيراميدز – مروان حمدي يقود الهجوم أمام البنك الأهلي قائمة بيراميدز – غياب الكرتي أمام البنك الأهلي.. وتواجد الخماسي الجديد

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

واختتم بيراميدز تدريباته بملعب الدفاع الجوي اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي قبل السفر.

وتغلب بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك متصدر الترتيب قبل مواجهة إنبي غدا الأربعاء.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز حامد حمدان عودة فاخوري
نرشح لكم
بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي إيقاف الدوري المغربي بسبب مشاركات الأندية في البطولات القارية لخوض مواجهة التأهل لـ كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية استدعاء باسكال فيري لمنتخب زامبيا نفاد تذاكر لقاء الترجي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها الحكم على رئيس الاتحاد الكونغولي بالسجن مدى الحياة قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الترجي والأهلي والقناة الناقلة
أخر الأخبار
3 قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري المصري
كسر رقم كاراجر.. صلاح يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بضم إنجليش 27 دقيقة | كرة سلة
التشكيل - الشامي يقود هجوم المصري أمام الجونة.. ونور السيد أساسي 45 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - أراوخو أساسي.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام نيوكاسل 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيقاف الدوري المغربي بسبب مشاركات الأندية في البطولات القارية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/524944/قائمة-بيراميدز-غياب-الكرتي-وتواجد-فاخوري-وحمدان-استعدادا-لمواجهة-الجيش-الملكي