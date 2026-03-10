قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

يغيب وليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز عن رحلة الفريق إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.

حامد حمدان النادي : بيراميدز بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة منتصف الليل صباح السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في طريقها إلى الرباط على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

واختتم بيراميدز تدريباته بملعب الدفاع الجوي اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي قبل السفر.

وتغلب بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل في نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك متصدر الترتيب قبل مواجهة إنبي غدا الأربعاء.