لخوض مواجهة التأهل لـ كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية

أعلن نادي بيراميدز تلقيه استدعاء من منتخب الكونغو الديمقراطية لضم فيستون ماييلي لاعب الفريق.

وسينضم المهاجم لمنتخب بلاده خلال معسكر شهر مارس المقبل.

وسيخوض اللاعب رفقة المنتخب معسكرا تدريبيا في مدينة جوادالاخارا في المكسيك.

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهة الفائز من مباراة كاليدونيا الجديدة وجامايكا يوم 31 مارس الجاري في المكسيك بنصف نهائي الملحق.

وسيلعب منتخب الكونغو ضد الفائز في النهائي لحسم المقعد المؤهل للمونديال.

ماييلي شارك منذ بداية الموسم الحالي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع هدفا.

وسبق لماييلي وأن شارك في 36 مباراة دولية بقميص الكونغو الديمقراطية وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وسيقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11 حال تأهله لكأس العالم بجانب البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.