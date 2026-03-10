لخوض مواجهة التأهل لـ كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تلقيه استدعاء من منتخب الكونغو الديمقراطية لضم فيستون ماييلي لاعب الفريق.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وسينضم المهاجم لمنتخب بلاده خلال معسكر شهر مارس المقبل.

وسيخوض اللاعب رفقة المنتخب معسكرا تدريبيا في مدينة جوادالاخارا في المكسيك.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة قائمة بيراميدز - تواجد حمدي بعد ساعات من انضمامه.. وعودة ماييلي أمام إنبي تشكيل بيراميدز - ماييلي وزلاكة يقودان الهجوم أمام فلامنجو.. ومروان حمدي بديل هاني سعيد يكشف موعد انضمام حامد حمدان لـ بيراميدز.. وموقف تجديد ماييلي

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهة الفائز من مباراة كاليدونيا الجديدة وجامايكا يوم 31 مارس الجاري في المكسيك بنصف نهائي الملحق.

وسيلعب منتخب الكونغو ضد الفائز في النهائي لحسم المقعد المؤهل للمونديال.

ماييلي شارك منذ بداية الموسم الحالي في 33 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع هدفا.

وسبق لماييلي وأن شارك في 36 مباراة دولية بقميص الكونغو الديمقراطية وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وسيقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11 حال تأهله لكأس العالم بجانب البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

الكونغو الديمقراطية بيراميدز ملحق كأس العالم فيستون ماييلي
نرشح لكم
استدعاء باسكال فيري لمنتخب زامبيا نفاد تذاكر لقاء الترجي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها الحكم على رئيس الاتحاد الكونغولي بالسجن مدى الحياة قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الترجي والأهلي والقناة الناقلة بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. و5 تبديلات في مواجهة جالاتاسراي 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر لويس إنريكي: تشيلسي تغير منذ مواجهتنا الأخيرة.. ونريد الفوز بالمباراتين 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل 3 أشهر على كأس العالم.. كايل ووكر يعلن الاعتزال دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة مانشستر سيتي - مرموش وهالاند يقودان الهجوم ضد ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
لخوض مواجهة التأهل لـ كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية ساعة | الكرة الإفريقية
الأولى للأبيض.. طارق مجدي حكما لمباراة إنبي ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
أربيلوا: حالة مبابي تحسنت.. وأتوقع وجود مفاجأة من جوارديولا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524938/لخوض-مواجهة-التأهل-لـ-كأس-العالم-استدعاء-فيستون-ماييلي-لمنتخب-الكونغو-الديمقراطية