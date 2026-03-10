ماذا ينتظر صلاح ومرموش قبل مواجهة ليفربول وسيتي النارية

سيشهد ملعب الاتحاد صداما مصريا مطلع الشهر المقبل بين مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش ضد ليفربول ونجمه محمد صلاح، فماذا ينتظر الثنائي قبل هذا اللقاء المنتظر.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة مانشستر سيتي على أرضه أمام ليفربول.

ستُقام المباراة يوم السبت 4 أبريل أو الأحد 5 أبريل، على أن يتم تأكيد موعد اللقاء لاحقا.

المباراة ستكون عقب نهاية فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها صلاح ومرموش مباراتين وديتين بقميص منتخب مصر ضد إسبانيا والسعودية بقطر.

ماذا ينتظر صلاح قبل مواجهة مرموش؟

الثلاثاء 10 مارس.. جالاتا سراي ضد ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

الأحد 15 مارس.. ليفربول ضد توتنام (الدوري الإنجليزي)

الأربعاء 18 مارس.. ليفربول ضد جالاتا سراي (دوري أبطال أوروبا)

السبت 21 مارس.. برايتون ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي)

فترة التوقف الدولي من 23 مارس حتى 31 من الشهر نفسه، يتخللها مباراتي مصر ضد السعودية 26 مارس وأمام إسبانيا يوم 30.

ماذا ينتظر مرموش قبل مواجهة صلاح؟

الأربعاء 11 مارس.. ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا)

السبت 14 مارس.. وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء 17 مارس.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

الأحد 22 مارس.. مانشستر سيتي ضد أرسنال (نهائي كأس الرابطة)

