نفاد تذاكر لقاء الترجي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها

نفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن عملية بيع التذاكر شهدت إقبالا كبيرا بعد أن تم طرحها قبل ساعات.

وبعد طرح التذاكر للبيع بساعات، نفدت بالكامل.

إلى ذلك، قرر نادي الترجي التونسي فتح مدرجات ملعب التدريبات أمام الجماهير قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد الترجي في بيان: "يعلم الترجي أحباءه الأوفياء أن حصتي التمارين ليومي الأربعاء والجمعة، واللتين ستدوران على الساعة العاشرة مساءً، ستكونان مفتوحتين للجماهير".

وأكمل البيان "فيما ستكون بقية حصص الأسبوع مغلقة، وذلك ضمانا لتوفير أفضل ظروف التركيز والاستعداد قبل مباراتنا ضد الأهلي المصري يوم الأحد القادم".

وأضاف في بيان آخر "يذكر الترجي جماهيره الوفية التي ستكون حاضرة بملعب رادس يوم الأحد القادم بضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بالتذكرة الإلكترونية المطبوعة".

وتابع البيان "التذاكر الإلكترونية شخصية وتخوّل الدخول لشخص واحد فقط، وتحمل اسم صاحبها ورقم بطاقة تعريفه، وكل محاولة تزوير يتم الكشف عنها ستعرض صاحبها لتتبعات قضائية".

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.