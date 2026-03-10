الحكم على رئيس الاتحاد الكونغولي بالسجن مدى الحياة

أصدرت المحكمة حكما تاريخيا بسجن جان جي مايولاس رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بالسجن مدى الحياة.

وأقيمت تحقيقات لمدة 8 أشهر على خلفية اتهام مايولاس باختلاس الأموال وغسلها.

وقررت المحكمة إصدار الحكم غيابيا على مايولاس بالسجن مدى الحياة.

وطالت العقوبات كبار مسؤولي الإدارة داخل الاتحاد الكونغولي، إذ حكم على مومبو بادجي الأمين العام وراؤول كاندا أمين الصندوق بالسجن 5 أعوام.

وتعيش الكونغو مرحلة سيئة على مستوى النتائج، إذ تذيل المنتخب مجموعته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد نقطتين، إذ تعادل مرتين وخسر مباراة.

وكذلك تذيل المنتخب مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد نقطة واحدة إذ خسر في 7 مباريات.

منتخب الكونغو فاز مرة واحدة فقط في المباريات الـ 14 الرسمية الأخيرة، وكان ذلك الانتصار على جنوب السودان بهدف دون رد.