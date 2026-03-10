قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة

الثلاثاء، 10 مارس 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - حسين الشحات

قرر نادي الترجي التونسي فتح مدرجات ملعب التدريبات أمام الجماهير قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وأفاد الترجي في بيان: "يعلم الترجي أحباءه الأوفياء أن حصتي التمارين ليومي الأربعاء والجمعة، واللتين ستدوران على الساعة العاشرة مساءً، ستكونان مفتوحتين للجماهير".

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الترجي والأهلي والقناة الناقلة بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي

وأكمل البيان "فيما ستكون بقية حصص الأسبوع مغلقة، وذلك ضمانا لتوفير أفضل ظروف التركيز والاستعداد قبل مباراتنا ضد الأهلي المصري يوم الأحد القادم".

وأضاف في بيان آخر "يذكر الترجي جماهيره الوفية التي ستكون حاضرة بملعب رادس يوم الأحد القادم بضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بالتذكرة الإلكترونية المطبوعة".

وتابع البيان "التذاكر الإلكترونية شخصية وتخوّل الدخول لشخص واحد فقط، وتحمل اسم صاحبها ورقم بطاقة تعريفه، وكل محاولة تزوير يتم الكشف عنها ستعرض صاحبها لتتبعات قضائية".

May be an image of ‎text that says '‎الترجِى 2 11 15 يذكّر الترجي الرياضي التونسي جماهيره الوفية التي شتكون حاضرة بملعب رادس يوم الدحد القادم بضرورة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بالتذكرة الإِلكترونية المطبوعة التذاكر الدلكترونية شخصية وتخوّل الدخول لشخص واحد فقط, وتحمل اسم صاحبها ورقم بطاقة تعريفه وكل محاولة تدليس يتم اا عنها ستعرض صاحبها لتتبعات قضائية CAFIN CHAM CHAMPIONS LEAGLIE. délice រករកម្នាប់ พนะเิจบรี مب ලපුව délice ACRTAL းတော်ေက်တေ် délice‎'‎

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
نرشح لكم
الحكم على رئيس الاتحاد الكونغولي بالسجن مدى الحياة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الترجي والأهلي والقناة الناقلة بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية مباراة السبعة أهداف.. صلاح مصدق يقود ريمونتادا مثيرة لـ الوداد أمام اتحاد التواركة منافس بيراميدز - الجيش الملكي يتعثر في الدوري المغربي قبل مواجهتي أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
رودريجو يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح 3 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: نانت يقرر إقالة مدربه.. وخليلوزيتش قد يدرب مصطفى محمد 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباعي ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة مانشستر سيتي 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الحكم على رئيس الاتحاد الكونغولي بالسجن مدى الحياة ساعة | الكرة الإفريقية
قبل لقاء الأهلي.. الترجي يفتح التدريبات لجماهيره ويحذرهم من التذاكر المزورة ساعة | الكرة الإفريقية
استدعاء حامد حمدان لمنتخب فلسطين 2 ساعة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي أمام فرصة لصناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا على حساب ميسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/524919/قبل-لقاء-الأهلي-الترجي-يفتح-التدريبات-لجماهيره-ويحذرهم-من-التذاكر-المزورة