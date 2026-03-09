دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الترجي والأهلي والقناة الناقلة
الإثنين، 09 مارس 2026 - 23:41
كتب : FilGoal
يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يلعب أمام الترجي التونسي.
وأغلق الأهلي صفحة الدوري المصري بشكل مؤقت، وذلك بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للبطولة.
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
على أن تقام مباراة الذهاب في تونس والعودة في القاهرة.
وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري.
وتُلعب المباراة في استاد رادس.
وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.
