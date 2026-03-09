مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (2)-(1) الأهلي.. عماد السيد يتألق

الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام في استاد الكلية الحربية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس تشكيل الأهلي – عودة الشناوي لحراسة المرمى.. وبنشرقي أساسي أمام طلائع الجيش

ق 87: تسديدة قوية من تريزيجه والحارس يتصدى

ق 78: تسديدة قوية من إمام وعماد السيد يبعدها

ق 78: نزول الشحات بدلا من بنشرقي

ق 67: نزول زيزو بدلا من مروان عطية

ق 61: جوووول الثاني خالد أبو زيادة

ق 59: نزول محمد شريف بدلا من مروان عثمان

ق 53: الشناوي يمنع فرصة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جوووول التعادل ياسر إبراهيم

ق 20: تسديدة من تريزيجيه بعيدة عن المرمى

ق 8: الأهلي يهدر التعادل عن طريق مروان عثمان

ق 4: جووووول أول محمد عاطف

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش
نرشح لكم
طلائع الجيش يقدم هدية لـ الزمالك وبيراميدز بالفوز على الأهلي أمام طلائع الجيش.. هادي رياض يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) بيراميدز استدعاء عودة فاخوري لاعب بيراميدز لمنتخب الأردن عبد الناصر محمد: بيزيرا يتعرض لعنف متعمد من اللاعبين.. ونطالب بتحقيق العدالة تشكيل بيراميدز – مروان حمدي يقود الهجوم أمام البنك الأهلي تشكيل الأهلي – عودة الشناوي لحراسة المرمى.. وبنشرقي أساسي أمام طلائع الجيش بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس
أخر الأخبار
طلائع الجيش يقدم هدية لـ الزمالك وبيراميدز بالفوز على الأهلي 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيميوني: لسنا المفضلين للفوز على توتنام 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: تصريحات تشافي أحزنتني.. وفليك يحقق الانتصارات بنفس اللاعبين الذين خسروا معه 49 دقيقة | الدوري الإسباني
أمام طلائع الجيش.. هادي رياض يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي ساعة | الدوري المصري
إيدي هاو: مواجهة برشلونة هي الأهم في التاريخ الحديث لنيوكاسل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سلوت: مشاركة صلاح في أمم إفريقيا أثرت علينا في صناعة الفرص ساعة | الكرة الأوروبية
قرعة كأس إنجلترا – صلاح في مواجهة مرموش.. وتشيلسي أمام مفاجأة البطولة ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(1) بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524889/مباشر-الدوري-المصري-طلائع-الجيش-1-1-الأهلي-جوووول-التعادل-ياسر