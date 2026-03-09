مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (2)-(1) الأهلي.. عماد السيد يتألق
الإثنين، 09 مارس 2026 - 21:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام في استاد الكلية الحربية.
ق 87: تسديدة قوية من تريزيجه والحارس يتصدى
ق 78: تسديدة قوية من إمام وعماد السيد يبعدها
ق 78: نزول الشحات بدلا من بنشرقي
ق 67: نزول زيزو بدلا من مروان عطية
ق 61: جوووول الثاني خالد أبو زيادة
ق 59: نزول محمد شريف بدلا من مروان عثمان
ق 53: الشناوي يمنع فرصة خطيرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: جوووول التعادل ياسر إبراهيم
ق 20: تسديدة من تريزيجيه بعيدة عن المرمى
ق 8: الأهلي يهدر التعادل عن طريق مروان عثمان
ق 4: جووووول أول محمد عاطف
انطلاق المباراة
