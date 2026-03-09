مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (2)-(1) الأهلي.. عماد السيد يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام في استاد الكلية الحربية.

ق 87: تسديدة قوية من تريزيجه والحارس يتصدى

ق 78: تسديدة قوية من إمام وعماد السيد يبعدها

ق 78: نزول الشحات بدلا من بنشرقي

ق 67: نزول زيزو بدلا من مروان عطية

ق 61: جوووول الثاني خالد أبو زيادة

ق 59: نزول محمد شريف بدلا من مروان عثمان

ق 53: الشناوي يمنع فرصة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: جوووول التعادل ياسر إبراهيم

ق 20: تسديدة من تريزيجيه بعيدة عن المرمى

ق 8: الأهلي يهدر التعادل عن طريق مروان عثمان

ق 4: جووووول أول محمد عاطف

انطلاق المباراة