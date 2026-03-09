بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس

تأجلت مباراة الترجي ضد وداد الحامة في دور الـ32 لكأس تونس بسبب مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعرف الترجي على منافسه في دور الـ32 من كأس تونس وهو فريق وداد الحامة.

لكن المباراة تأجلت بسبب مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 21 مارس الجاري.

إذ تقام مباريات دور الـ32 ستقام يومي 22 و23 مارس.

وسيتم تحديد تاريخ المباراة في موعد لاحق، وفقا لشبكة نسمة سبور التونسية.

وستقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي عيسى سي حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس.

ويعاونه كل من:

جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من:

أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

وأدار عيسى سي مباراتين للأهلي من قبل ومنها ذكرى أليمة.

الأولى كانت أمام صنداونز في جنوب إفريقيا خلال دور المجموعات من عام 2023 وانتهت بخسارة الأهلي 5-2.

والثانية كانت أمام إيجل نوار في الدور التمهيدي للبطولة في الموسم الجاري، وفاز الأهلي بهدف دون رد.

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.