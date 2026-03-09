مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى

شدد باتريس بوميل مدرب الترجي على ضرورة استغلال ميزة لعب المباراة الأولى ضد الأهلي أمام جماهيره إذا أراد الحصول على أفضلية في مواجهة الذهاب والإياب.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، قبل خوض مباراة الإياب يوم 21 مارس في القاهرة.

وقال بوميل تصريحات نشرها موقع كاف: "نريد أن نقدم كل شيء أمام جماهيرنا في مباراة الذهاب أمام الأهلي، علينا لعب هذه المباراة بكل قوتنا حتى نتمكن من خوض مباراة الإياب بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "تركيزنا الآن بالكامل على مباراة الأهلي، التحضير مهم ليس فقط للاعبين بل أيضًا للجماهير. نأمل أن يكون لنا القول الفصل".

وتابع "اللعب أمام جماهيرنا يمنحنا دافعا إضافيا، علينا أن نكون مستعدين، حاسمين، وأن نظهر قوتنا منذ الدقيقة الأولى".

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي عيسى سي حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس.

ويعاونه كل من:

جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من:

أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

وأدار عيسى سي مباراتين للأهلي من قبل ومنها ذكرى أليمة.

الأولى كانت أمام صنداونز في جنوب إفريقيا خلال دور المجموعات من عام 2023 وانتهت بخسارة الأهلي 5-2.

والثانية كانت أمام إيجل نوار في الدور التمهيدي للبطولة في الموسم الجاري، وفاز الأهلي بهدف دون رد.

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.