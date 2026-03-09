رودري يفسر تصريحاته التي تسببت في غرامة 80 ألف جنيه استرليني

فسر الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي التصريحات التي تسببت في تغريمه 80 ألف جنيه استرليني.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم رودري بسبب تصريحات إعلامية أدلى بها عقب لقاء توتنام مطلع الشهر الماضي.

وكشفت جريدة ذا جارديان نص رسالة رودري إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتاريخ 23 فبراير 2026 والتي جاءت على النحو التالي:

أود أن أعتذر مرة أخرى عن التصريحات التي أدليت بها خلال مقابلتي الإعلامية بعد المباراة عقب اللقاء أمام توتنام.

أُقرّ تمامًا بأن كلماتي، كما قيلت، كانت غير مناسبة ولم ترتقِ إلى المستوى المتوقع مني كلاعب محترف.

أود أن أوضح أنني لم أقصد الإيحاء بوجود تحيز أو التشكيك في نزاهة حكام المباراة.

لقد كنت دائمًا، وما زلت، أكنّ احترامًا كبيرًا للحكام وللعمل الصعب الذي يقومون به في بيئة سريعة الإيقاع ومليئة بالضغوط.

تصريحاتي جاءت في لحظة إحباط بعد نتيجة مخيبة للآمال. وبعد التفكير في الأمر، أدركت أن الكلمات التي استخدمتها لم تكن موفقة وكان من الممكن تفسيرها بطريقة لم أقصدها.

وتقرر تغريم رودري 80 ألف جنيه استرليني مع تحذير بشأن سلوكه في المستقبل، وذلك بعد جلسة استماع.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات على رودري بسبب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 1 فبراير.

وأضاف "رودري تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة، من خلال الإدلاء بتعليقات توحي بوجود تحيز و/أو تشكك في نزاهة حكم المباراة و/أو طاقم التحكيم، وذلك بما يخالف القاعدة E3.1 للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

واعترف رودري لاحقًا بالتهمة الموجهة إليه. وبعد جلسة الاستماع، فرضت اللجنة غرامة قدرها 80 ألف جنيه استرليني مع توجيه تحذير له بشأن سلوكه في المستقبل.

وقال رودري عقب المباراة إن الحكم كلف فريقه نقطتين ثمينتين بقراره عدم احتساب خطأ دومينيك سولانكي ضد مارك جيهي في الهدف الأول.

وأكمل لاعب وسط مانشستر سيتي "إنها مخالفة واضحة، وتقنية حكم الفيديو المساعد موجودة لسبب وجيه، وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق".

ورغم تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة بهدفين نظيفين، إلا أن توتنام نجح في العودة وحقق التعادل وأضاع نقطتين على سيتي في صراع اللقب مع أرسنال.