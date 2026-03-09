فيرتز يكشف نصيحة محمد صلاح له

كشف فلوريان فيرتز صانع ألعاب ليفربول عن النصيحة التي تلقاها من زميله محمد صلاح.

وانضم فيرتز لصفوف ليفربول بداية الموسم الجاري قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وقال فيرتز عبر قناة ناديه: "لقد حاول صلاح التحدث معي، ومساعدتي على وضع نفسي في أفضل موقع ممكن لكي أشعر بالحرية".

وأضاف "صلاح انضم إلى ليفربول حين كان شابا في مثل عمري تقريبا".

وغاب فيرتز عن صفوف ليفربول منذ أن تعرض للإصابة قبل مباراة ليفربول أمام نوتينجهام فورست يوم 21 فبراير الماضي.

فقد تعرض الدولي الألماني للإصابة خلال الإحماء قبل مباراة نوتنجهام.

لكنه عاد للمشاركة كبديل في لقاء ولفرهامبتون بثمن نهائي كأس إنجلترا يوم الجمعة.

وسافر فيرتز مع بعثة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

