بسبب تصريحاته ضد التحكيم.. تغريم ردردي 80 ألف جنيه استرليني

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بسبب تصريحات إعلامية أدلى بها عقب لقاء توتنام مطلع الشهر الماضي.

وتقرر تغريم رودري 80 ألف جنيه استرليني مع تحذير بشأن سلوكه في المستقبل، وذلك بعد جلسة استماع.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان: "فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات على رودري بسبب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 1 فبراير.

وأضاف "رودري تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة، من خلال الإدلاء بتعليقات توحي بوجود تحيز و/أو تشكك في نزاهة حكم المباراة و/أو طاقم التحكيم، وذلك بما يخالف القاعدة E3.1 للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

واعترف رودري لاحقًا بالتهمة الموجهة إليه. وبعد جلسة الاستماع، فرضت اللجنة غرامة قدرها 80 ألف جنيه استرليني مع توجيه تحذير له بشأن سلوكه في المستقبل.

وقال رودري عقب المباراة إن الحكم كلف فريقه نقطتين ثمينتين بقراره عدم احتساب خطأ دومينيك سولانكي ضد مارك جيهي في الهدف الأول.

وأكمل لاعب وسط مانشستر سيتي "إنها مخالفة واضحة، وتقنية حكم الفيديو المساعد موجودة لسبب وجيه، وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق".

ورغم تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة بهدفين نظيفين، إلا أن توتنام نجح في العودة وحقق التعادل وأضاع نقطتين على سيتي في صراع اللقب مع أرسنال.

مانشستر سيتي توتنام رودري
