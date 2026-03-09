الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي

الإثنين، 09 مارس 2026 - 15:51

كتب : FilGoal

أمان الله مميش - الترجي

استعاد الترجي خدمات حارسه أمان الله مميش قبل أيام من مواجهة الأهلي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة نسمة سبور التونسية أن مميش عاد إلى التدريبات بعد غيابه في آخر مباراة بسبب بعض الآلام.

وأضاف التقرير أن الحارس التونسي سيكون حاضرا في قائمة الفريق أمام الأهلي.

ولا يشارك مميش مع الترجي كثيرا هذا الموسم، في ظل مشاركة بشير بن سعيد باستمرار.

فقد لعب الحارس البالغ من العمر 21 عاما ست مباريات فقط هذا الموسم، 5 في الدوري التونسي، وواحدة في دوري الأبطال.

وكان باتريس بوميل مدرب الترجي قد ألمح إلى غياب مهاجمه يوسف المساكني عن مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.

ونقلت جريدة الصباح التونسية تصريحات بوميل التي قال فيها إن المساكني يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل المشاركة في المباريات.

وغاب المساكني عن مباراة الفريق ضد مستقبل المرسى بعدما كان من المرجح أن ينضم لقائمة المباراة، وهي الأخيرة للترجي قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف بوميل "تحدث مطولا مع المساكني حيث لا يزال اللاعب بحاجة إلى الوقت والانتظام في التدريبات حتى يكون قادرا على اللعب".

وأكمل "المساكني ليس بحاجة للتعريف، ولكنه ليس جاهزا من الناحية البدنية لخوض المباريات".

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي عيسى سي حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس.

ويعاونه كل من:

جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من:

أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

وأدار عيسى سي مباراتين للأهلي من قبل ومنها ذكرى أليمة.

الأولى كانت أمام صنداونز في جنوب إفريقيا خلال دور المجموعات من عام 2023 وانتهت بخسارة الأهلي 5-2.

والثانية كانت أمام إيجل نوار في الدور التمهيدي للبطولة في الموسم الجاري، وفاز الأهلي بهدف دون رد.

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.

الأهلي الترجي أمان الله مميش
