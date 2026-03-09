خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية

الإثنين، 09 مارس 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

جماهير المصري

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد السويس الجديد المباراة بين الفريقين.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 14 مارس الجاري في تمام العاشرة مساء.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الونش خارج مباراة الزمالك ضد إنبي.. ومحاولات لتجهيزه قبل الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

ويحل المصري ضيفا على شباب بلوداد يوم 21 مارس المقبل ضمن منافسات مباريات إياب ربع النهائي.

ويختتم المصري مواجهاته في الدور الأول من الدوري بمواجهة الجونة غدا الثلاثاء.

ويحتل المصري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

وتشهد مواجهة المصري وبلوزداد ظهور نبيل الكوكي مدرب الفريق البورسعيدي أمام فريقه السابق.

المصري الكونفدرالية شباب بلوزداد
نرشح لكم
مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي مباراة السبعة أهداف.. صلاح مصدق يقود ريمونتادا مثيرة لـ الوداد أمام اتحاد التواركة منافس بيراميدز - الجيش الملكي يتعثر في الدوري المغربي قبل مواجهتي أبطال إفريقيا الركراكي: لهذا السبب امتنعت عن الصعود لتقديم محمد وهبي كمدرب للمغرب مدرب الترجي يلمح لغياب المساكني أمام الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي.. سيد عبد الحفيظ رئيس بعثة الأهلي في تونس مدرب المغرب الجديد: لا نحتاج لثورة.. سنبني على ما تحقق
أخر الأخبار
مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
رودري يفسر تصريحاته التي تسببت في غرامة 80 ألف جنيه استرليني 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيرتز يكشف نصيحة محمد صلاح له 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: مبابي يغيب أمام سيتي.. وشكوك حول مشاركته أمام إلتشي ساعة | دوري أبطال أوروبا
بسبب تصريحاته ضد التحكيم.. تغريم ردردي 80 ألف جنيه استرليني ساعة | الدوري الإنجليزي
هاري كين جاهز لمواجهة أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة ليفربول - غياب أليسون وتواجد صلاح في مواجهة جالاتا سراي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524868/خدمة-في-الجول-طرح-تذاكر-مواجهة-المصري-ضد-شباب-بلوزداد-في-الكونفدرالية