خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد السويس الجديد المباراة بين الفريقين.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 14 مارس الجاري في تمام العاشرة مساء.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

ويحل المصري ضيفا على شباب بلوداد يوم 21 مارس المقبل ضمن منافسات مباريات إياب ربع النهائي.

ويختتم المصري مواجهاته في الدور الأول من الدوري بمواجهة الجونة غدا الثلاثاء.

ويحتل المصري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

وتشهد مواجهة المصري وبلوزداد ظهور نبيل الكوكي مدرب الفريق البورسعيدي أمام فريقه السابق.