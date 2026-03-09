كهربا: لازلت عند وعدي بتواجد إنبي في مجموعة المنافسة على اللقب.. وهذا مصير مستقبلي

يؤمن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب إنبي بحظوظ فريقه في التواجد بمجموعة المنافسة على لقب الدوري.

ويتواجد إنبي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة ويحتاج للفوز في المباراة الختامية من الدور الأول لحسم بطاقة التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب.

ويستضيف إنبي فريق الزمالك مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة المؤجلة من مسابقة الدوري.

وقال محمود كهربا عبر قناة أون سبورت: "أيمن الشريعي دائما ما يدعم فريق إنبي، وإن شاء الله تركيزنا على مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري".

وشدد "مشاركتي أساسي أمام الزمالك في يد الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل".

وتابع كهربا "سعيد في إنبي ولازلت عند وعدي أننا سنتواجد في أول 7 مراكز بمجموعة المنافسة على اللقب، ولا يزال لدينا فرصة في كأس مصر وكأس الرابطة".

وبسؤاله ع الاستمرار في إنبي أجاب كهربا "أنا مع ما سيقوله أيمن الشريعي لي عقب نهاية الموسم وأعلم جيدا أنه يريد مصلحتي".

وإذا نجح إنبي في تحقيق الفوز على الزمالك يصل إلى النقطة 30 ليتخطى فريق سموحة ويضمن بطاقة التأهل للمجموعة المنافسة على اللقب.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وانضم كهربا إلى إنبي في يناير الماضي وخاض 3 مباريات في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ولعب كهربا إجمالي 52 دقيقة إذ شارك كبديل في الثلاث مباريات.