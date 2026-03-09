مباراة السبعة أهداف.. صلاح مصدق يقود ريمونتادا مثيرة لـ الوداد أمام اتحاد التواركة

الإثنين، 09 مارس 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

صلاح مصدق - الوداد

حقق فريق انتصارا مثيرا في الثواني الأخيرة من مواجهة اتحاد التواركة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المغربي.

وحول الوداد تأخره بنتيجة 1-3 إلى فوز على اتحاد التواركة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق هدف الفوز القاتل في الدقيقة 96 قبل ثواني من إطلاق صافرة النهاية.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم اتحاد التواركة بهدفين مقابل هدف واحد.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم اتحاد التواركة بالهدف الثالث في الدقيقة 55.

وحتى الدقيقة 78 كانت النتيجة تشير إلى تقدم اتحاد التواركة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما نجح الواداد في تسجيل ثلاثة أهداف خلال أقل من 20 دقيقة بالدقائق 78 و94 و96.

ورفع الوداد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني من 12 مباراة فقط، وبفارق نقطة واحدة عن الرجاء المتصدر من 15 مباراة.

وعاد الوداد لسكة الانتصارات مجددا بعد خسارة الجولة الماضية أمام الجيش الملكي.

وفي نفس الجولة حقق نهضة بركان انتصارا في الوقت القاتل أمام الدفاع الجديدي بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس من 12 مباراة.

وكان قد تم تأجيل أكثر من 4 مباريات للرباعي المشارك في البطولات القارية.

ويواجه فريق بيراميدز، الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

