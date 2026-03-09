تقرير: ناثان أكي يقترب من الرحيل عن سيتي.. وميلان يجدد اهتمامه

يواجه مدافع مانشستر سيتي ناثان أكي احتمال الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام متجدد من نادي ميلان بالتعاقد معه.

بحسب موقع كاليتشو ميركاتو، فإن ميلان يراقب وضع اللاعب تمهيدًا لمحاولة ضمه في الصيف، خاصة مع اقتراب عقده من نهايته حيث يتبقى فيه نحو 18 شهرًا فقط. ويضع المدير الرياضي لميلان إيجلي تاري، أكي ضمن أبرز أهدافه الدفاعية، كما أن علاقته الجيدة مع ممثلي اللاعب قد تمنح النادي الإيطالي أفضلية في المفاوضات.

وكان ميلان حاول ضم المدافع في يناير الماضي، لكنه فشل بسبب القيود المالية، إلا أن النادي قد يعود بعرض جديد في الصيف، خاصة إذا لم يجدد أكي عقده مع السيتي.

وتراجع ترتيب أكي في خيارات المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في أربع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه المدافع الهولندي منافسة قوية في مركز قلب الدفاع من لاعبين مثل روبن دياز وجون ستونز ويوشكو جفارديول وعبد القادر خوسانوف ومارك جيهي، بينما يتم تفضيل ريان آيت نوري ونيكو أورايلي في مركز الظهير الأيسر.

انضم أكي إلى مانشستر سيتي قادمًا من بورنموث عام 2020، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وخاض المدافع الهولندي 170 مباراة مع السيتي في جميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقد لا يكون أكي اللاعب الوحيد الذي يغادر السيتي هذا الصيف، إذ تحوم الشكوك حول مستقبل عدد من اللاعبين مثل جون ستونز وبرناردو سيلفا، إضافة إلى لاعبين آخرين مثل ماتيو كوفاسيتش وكالفين فيليبس.

