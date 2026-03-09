باحتفال على طريقة شيرر.. بورت فايل يقصي سندرلاند في مفاجأة كبرى بـ كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق بورت فايل مفاجأة كبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي وأقصى سندرلاند وتأهل لربع نهائي المسابقة بهدف دون رد، وباحتفال على طريقة آلان شيرر.

ويلعب بورت فايل في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية (الثالثة) ويتذيل الترتيب في المركز 24 وتفوق على سندرلاند أحد أندية الدوري الإنجليزي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق بن واين والذي احتفل بالهدف على طريقة آلان شيرر أسطورة نيوكاسل الغريم التقليدي لسندرلاند.

وشارك شيرر احتفال واين على منصات التواصل الاجتماعي.

هدف بن واين جاء من تسديدة بورت فايل الوحيدة على مرمى سندرلاند طيلة 90 دقيقة.

قال واين معلقا على تسجيله هدفا في مرمى سندرلاند: "لا يوجد ما هو أفضل من ذلك. لم أكن أحلم بهذا أبداً، وأعتقد أن عائلتي ستكون سعيدة للغاية إذا سارت الأمور على هذا النحو".

هدف واين قاد الفريق لربع النهائي لأول مرة منذ 1954.

وربما سيلتقي بورت فايل مع ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي أو تشيلسي أو ساوثامبتون أو ليدز يونايتد في الدور المقبل.

وتختتم مباريات دور الـ 16 من المسابقة بين وست هام وبرينتفورد.