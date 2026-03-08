والد ماك أليستر يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه لتجديد عقده

الأحد، 08 مارس 2026 - 21:44

كتب : ذكاء اصطناعي

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - فولام

كشف والد لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر، حقيقة المفاوضات بشأن تجديد عقد نجله مع النادي، مؤكدًا أنه لا توجد أي محادثات حتى الآن حول تمديد العقد.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ليفربول تجديد عقد لاعب الوسط ريان جرافينبيرخ حتى عام 2032، وهو ما سلط الضوء على ملف العقود داخل النادي.

ووفقًا لتقارير صحفية، تواصل ليفربول مع والد اللاعب، كارلوس ماك أليستر، الذي يعمل أيضًا وكيلًا لابنه. لكن الأخير أكد عدم وجود مفاوضات حاليًا.

وقال والد اللاعب في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: "لا توجد حاليًا أي مفاوضات مع ليفربول لتجديد العقد".

ويمتد عقد ماك أليستر الحالي مع ليفربول حتى عام 2028، ما يعني أن النادي ليس تحت ضغط فوري لحسم مستقبله.

وشارك الدولي الأرجنتيني في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بدأ منها 24 مباراة، وسجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

كما لعب 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها 3 أهداف، إضافة إلى مشاركته أساسيًا في 3 مباريات ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد، وهو ما قد يضع إدارة ليفربول أمام قرار مهم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

فالنادي قد يختار تجديد عقده وتأمين مستقبله لفترة أطول، أو التفكير في بيعه قبل دخول عقده السنوات الأخيرة.

ورغم أهميته للفريق، واجه ماك أليستر بعض الصعوبات البدنية هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن فترة الإعداد بسبب الإصابة.

وقد يكون تراجع مستواه مؤقتًا، لكن إدارة ليفربول ستدرس كل العوامل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله داخل أنفيلد.

