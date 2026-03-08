تقرير: منافسة إنجليزية لندنية على جوريتسكا

الأحد، 08 مارس 2026 - 21:41

كتب : ذكاء اصطناعي

ليون جوريتسكا - بايرن ميونيخ

تلقى ناديا أرسنال وتوتنام هوتسبير دفعة قوية في سباق التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، ليون جوريتسكا، بعد تصريحاته الأخيرة حول مستقبله.

وأكد الدولي الألماني أنه سيغادر بايرن ميونيخ بنهاية الموسم مع انتهاء عقده، فاتحًا الباب أمام تجربة جديدة خارج ألمانيا.

وقال جوريتسكا في تصريحات لشبكة سكاي ألمانيا: "قلت ذلك عندما أعلنت قراري، شعرت أن الوقت مناسب. ربما تكون هذه فرصتي الأخيرة للانتقال إلى الخارج. أريد حقًا خوض تجربة تنافسية جديدة، وسنرى ما هي الفرص التي ستظهر".

وأضاف: "من لا يحب الشمس؟ لكنني بالتأكيد لن أختار وجهتي القادمة بناءً على الطقس. سنجد شيئًا جيدًا".

وارتبط اسم اللاعب البالغ 31 عامًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدى كل من أرسنال وتوتنام اهتمامهما بضمه، بينما يراقب إنتر الموقف أيضًا.

التقارير السابقة أشارت إلى أن جوريتسكا يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي، معتقدًا أن أسلوبه البدني والهجومي يتناسب مع طبيعة الكرة الإنجليزية.

وفقًا للصحفي الألماني كريستيان فالك، فإن أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب، خاصة بعدما حاول ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية دون نجاح.

ويمتلك جوريتسكا خبرة كبيرة بعد مسيرة ناجحة مع بايرن ميونخ، حيث خاض 297 مباراة منذ انتقاله من شالكه عام 2018، وحقق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب في الدوري الألماني.

وفي حال انتقاله إلى أرسنال، قد يشكل شراكة قوية في خط الوسط مع ديكلان رايس.

أما توتنام، فقد يحاول أيضًا ضم اللاعب، خاصة بعد استعارة جواو بالينيا من بايرن ميونيخ الصيف الماضي، لكن نتائج الفريق المتواضعة هذا الموسم قد تعقّد فرصه في إقناع جوريتسكا بالانضمام، خصوصًا إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي بايرن ميونيخ ليون جوريتسكا
