ديلي ميل: سولانكي أصبح هدفا لـ نيوكاسل

الأحد، 08 مارس 2026 - 21:35

كتب : ذكاء اصطناعي

دومينيك سولانكي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مهاجم توتنام هوتسبير، دومينيك سولانكي، أصبح هدفًا محتملاً لنادي نيوكاسل يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل، يفكر نيوكاسل في التعاقد مع سولانكي، خاصة أن المدرب إيدي هاو يعرف اللاعب جيدًا منذ فترة عملهما معًا في بورنموث.

نيوكاسل يخطط لإعادة بناء الفريق بعد موسم أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن يكون تدعيم خط الهجوم أحد أولويات النادي في الصيف.

أخبار متعلقة:
في ظهوره الأول.. حمزة عبد الكريم يسجل مع شباب برشلونة ويحصل على ركلة جزاء روما: جراحة ديبالا لن تؤثر على قرار التجديد

كما أن بعض مهاجمي الفريق قد يرحلون، حيث يحظى ويل أوسولا باهتمام عدة أندية مثل كريستال بالاس وأستون فيلا، بينما يجذب الوافد الجديد فولتمايده اهتمام أندية أخرى أيضًا.

من جهته، يمر توتنام بموسم صعب للغاية، إذ يحتل المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، ما يهدد الفريق بالدخول في صراع البقاء إذا لم تتحسن النتائج.

وانضم سولانكي إلى توتنام في صيف 2024 مقابل نحو 55 مليون جنيه إسترليني، وخاض منذ ذلك الحين 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 21 هدفًا.

لكن هذا الموسم عانى من الإصابات، إذ شارك في 14 مباراة فقط وسجل 5 أهداف، جميعها منذ شهر يناير.

رغم اهتمام نيوكاسل، فإن توتنام لا يبدو مستعدًا للتخلي عن مهاجمه بسهولة، حتى في حال الهبوط.

ومع ذلك، قد تعيد الإدارة النظر في الأمر إذا هبط الفريق إلى التشامبيونشيب، خاصة بسبب سجل اللاعب المتكرر مع الإصابات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

توتنام نيوكاسل الدوري الإنجليزي سولانكي
نرشح لكم
والد ماك أليستر يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه لتجديد عقده تقرير: منافسة إنجليزية لندنية على جوريتسكا روبيرتسون يوضح موقفه من انتقال محتمل إلى توتنام بعد إيقافه لمباراتين.. جوارديولا: حققت كل الأرقام القياسية بما في ذلك البطاقات الصفراء تقرير: ليفربول يتواصل مع موسى ديابي تحسبا لرحيل محمد صلاح ماركا: يوفنتوس يبدأ مفاوضاته لضم برناردو سيلفا تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي
أخر الأخبار
قد تكون القمة.. غياب محمد شحاتة عن الزمالك في أول مباريات مرحلة التتويج بالدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري 16 دقيقة | الدوري المصري
ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 21 دقيقة | الدوري الإسباني
وضع حبه للجيالوروسي جانبا.. جنوى بقيادة دي روسي يتغلب على روما 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
والد ماك أليستر يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه لتجديد عقده ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: منافسة إنجليزية لندنية على جوريتسكا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر دربي الغضب - ميلان (1)-(0) إنتر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
كادت تؤدي لكارثة.. اشتباك بين جماهير رينجرز وسلتيك في الملعب عقب دربي جلاسكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524819/ديلي-ميل-سولانكي-أصبح-هدفا-لـ-نيوكاسل