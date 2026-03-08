ديلي ميل: سولانكي أصبح هدفا لـ نيوكاسل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مهاجم توتنام هوتسبير، دومينيك سولانكي، أصبح هدفًا محتملاً لنادي نيوكاسل يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل، يفكر نيوكاسل في التعاقد مع سولانكي، خاصة أن المدرب إيدي هاو يعرف اللاعب جيدًا منذ فترة عملهما معًا في بورنموث.

نيوكاسل يخطط لإعادة بناء الفريق بعد موسم أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن يكون تدعيم خط الهجوم أحد أولويات النادي في الصيف.

كما أن بعض مهاجمي الفريق قد يرحلون، حيث يحظى ويل أوسولا باهتمام عدة أندية مثل كريستال بالاس وأستون فيلا، بينما يجذب الوافد الجديد فولتمايده اهتمام أندية أخرى أيضًا.

من جهته، يمر توتنام بموسم صعب للغاية، إذ يحتل المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، ما يهدد الفريق بالدخول في صراع البقاء إذا لم تتحسن النتائج.

وانضم سولانكي إلى توتنام في صيف 2024 مقابل نحو 55 مليون جنيه إسترليني، وخاض منذ ذلك الحين 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 21 هدفًا.

لكن هذا الموسم عانى من الإصابات، إذ شارك في 14 مباراة فقط وسجل 5 أهداف، جميعها منذ شهر يناير.

رغم اهتمام نيوكاسل، فإن توتنام لا يبدو مستعدًا للتخلي عن مهاجمه بسهولة، حتى في حال الهبوط.

ومع ذلك، قد تعيد الإدارة النظر في الأمر إذا هبط الفريق إلى التشامبيونشيب، خاصة بسبب سجل اللاعب المتكرر مع الإصابات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com