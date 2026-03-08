تشكيل ميلان - لياو وبوليسيتش أساسيان أمام إنتر
أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان تشكيل فريقه الأساسي أمام غريمه إنتر في الدربي.
ويواجه ميلان خصمه إنتر في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ويتواجد المخضرم لوكا مودريتش بشكل أساسي بجانب أدريان رابيو ويوسف فوفانا.
ويلعب كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو في الهجوم.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: مايك ماينيان
الدفاع: فيكايو توموري – كوني دي فينتر – ستراهينيا بافلوفيتش
الوسط: ألكسيس سالميكرس – يوسف فوفانا – لوكا مودريتش – أدريان رابيو – بيرفيس إستوبينيان
الهجوم: كريستيان بوليسيتش – رافاييل لياو
ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ميلان الوصيف
