روبيرتسون يوضح موقفه من انتقال محتمل إلى توتنام

الأحد، 08 مارس 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

ليستر سيتي ضد ليفربول

رفض ليفربول عرض توتنام للتعاقد مع ظهيره الأيسر أندي روبيرتسون في يناير، واللاعب يؤكد أن القرار بالبقاء كان له بالكامل.

وارتبط اسم روبيرتسون الفترة الماضية بالانتقال إلى توتنام في يناير الماضي.

وقال روبيرتسون في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "كان هناك اهتمام بالفعل، وجرت مناقشات بين كلا الناديين".

وأوضح "القرار كان أنني أريد البقاء. بقيت في ليفربول وكان هذا هو القرار".

وأضاف "لم أفقد التزامي أبداً. لقد كنت ملتزماً مع ليفربول طوال الثماني سنوات والنصف أو التسع سنوات الماضية وسأظل ملتزماً طالما أنا مطلوب".

وتابع "هذا هو تفكيري دائماً. هذا النادي أعطاني كل شيء وقدمت له كل شيء".

وأوضح "لقد كانت علاقة رائعة ونأمل أن تستمر. يناير حدث، لكنه الآن أصبح ماضياً. الآن نتقدم للأمام، وتركيزي لم يخرج أبداً عن محاولة مساعدة الفريق في الملعب والتدريبات".

وواصل روبيرتسون "دائماً قلت إن الحديث عن مستقبلي سيظل بيني وبين النادي. لدي علاقة رائعة مع ريتشارد هيوز ومايكل إدواردز، وسنحافظ على الأمور داخلياً حتى يُتخذ القرار النهائي".

واختتم روبيرتسون تصريحاته "التركيز دائماً على الفوز بالبطولات مع ليفربول. كل موسم أريد الفوز، سواء كأس الاتحاد، كأس كاراباو، دوري الأبطال أو البريميرليج. النادي والمشجعون يطالبون بذلك وهذا لم يتغير".

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

ويبتعد ليفربول عن المربع الذهبي بفارق 3 نقاط.

