بعد إيقافه لمباراتين.. جوارديولا: حققت كل الأرقام القياسية بما في ذلك البطاقات الصفراء

تحث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن إيقافه لمدة مباراتين مازحا بأنه يحقق كل الأرقام القياسية في إنجلترا.

وتعرض جوارديولا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء السادسة هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد في ثمن نهائي كأس إنجلترا.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "سأخبركم بشيء لدينا كل الأرقام القياسية في هذا البلد، رغم كل شيء".

وشدد "لدينا رقم قياسي كمدرب أكثر حصولًا على البطاقات الصفراء. أريد كل الأرقام والآن أمتلكها".

وكشف جوارديولا "إيقاف مباراتين وسأذهب في إجازة خلال المباراتين المقبلتين".

وأضاف: "هناك أشياء بعد 10 سنوات لن أستطيع فهمها. راجعوا الحدث، وبالطبع سأدافع عن دوكو وكل فريقي".

الإيقاف يشمل مباريات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، لكنه لا يشمل مباريات أوروبا أو نهائي الكؤوس المحلية، ما يعني أن جوارديولا سيكون على الخطوط في نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال في 22 مارس.

سيغيب جوارديولا عن مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي، وكذلك مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقررة في 4 أبريل، على أن يتم تحديد القرعة لاحقًا.

