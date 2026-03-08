تقرير: ليفربول يتواصل مع موسى ديابي تحسبا لرحيل محمد صلاح

الأحد، 08 مارس 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

يسعى نادي ليفربول لتأمين موقفه حال استقر محمد صلاح نجم الفريق على الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ نادي ليفربول التحرك للبحث عن بديل محتمل لمحمد صلاح، إذ كشفت تقارير صحفية عن تواصل النادي الإنجليزي مع وكالة أعمال موسى ديابي جناح اتحاد جدة السعودي تمهيدا لضمه خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وبحسب تقرير موقع TEAMtalk، يضع ليفربول اللاعب الفرنسي ضمن قائمة المرشحين لتعويض صلاح، في ظل احتمالية رحيل النجم المصري عن الفريق خلال الفترة المقبلة رغم امتداد عقده حتى صيف 2027.

وأشار التقرير إلى أن الدوري السعودي يستعد لتقديم عرض رسمي لضم صلاح في صيف 2026، وهو ما دفع إدارة ليفربول للعمل مبكرا خلف الكواليس لتأمين بديل مناسب في مركز الجناح.

ويعد ديابي أحد الأسماء المطروحة بقوة، إذ أوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي على تواصل مستمر مع وكالة اللاعب لمناقشة إمكانية انتقاله إلى أنفيلد.

ولا يقتصر الاهتمام بديابي على ليفربول فقط، إذ تتابع أندية توتنام ونيوكاسل وتشيلسي موقف اللاعب أيضا تمهيدا لمحاولة التعاقد معه.

ويرى التقرير أن القدرات البدنية وسرعة ديابي تجعله مناسبا لأسلوب اللعب في الدوري الإنجليزي، خاصة مع الإيقاع السريع للمسابقة.

وكان ديابي قد انضم إلى اتحاد جدة السعودي في صيف 2024 قادما من أستون فيلا مقابل نحو 60 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2029.

وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 29 هدفا خلال 61 مباراة خاضها مع الاتحاد في مختلف البطولات.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي قد يوافق على بيع اللاعب مقابل ما لا يقل عن 40 مليون يورو، في ظل رغبة ديابي في العودة إلى أوروبا.

لكن ليفربول قد يواجه منافسة قوية على الصفقة، إذ يتمتع نيوكاسل بقدرة مالية كبيرة قد تشعل سباق التعاقد مع الجناح الفرنسي، بينما يراقب بوروسيا دورتموند موقف اللاعب أيضا قبل فتح باب المفاوضات.

