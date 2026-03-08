ماركا: يوفنتوس يبدأ مفاوضاته لضم برناردو سيلفا

بدأ يوفنتوس مفاوضاته مع ممثلي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.

ويفضل يوفنتوس الانتظار حتى نهاية عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، بعدما كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي لا ينوي تجديد عقده مع بطل إنجلترا، ما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن برناردو سيلفا لا يرغب في توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي مع النادي.

وبحسب التقرير، يحظى اللاعب باهتمام عدة أندية، من بينها بنفيكا وبرشلونة.

كما أشارت مصادر إيطالية إلى أن يوفنتوس بدأ بالفعل محادثات أولية مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية ضمه.

ويبقى هدف يوفنتوس الأساسي في خط الوسط هو ساندرو تونالي، لكن اسم برناردو سيلفا يأتي أيضًا ضمن أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي الإيطالي.

وخاض الدولي البرتغالي 445 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 34 هدفًا آخر.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ31 عامًا في 2782 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن المراكز الأربعة الأولى، بينما يملك روما مباراة مؤجلة يخوضها اليوم أمام جنوى.