ماركا: يوفنتوس يبدأ مفاوضاته لضم برناردو سيلفا

الأحد، 08 مارس 2026 - 18:33

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

بدأ يوفنتوس مفاوضاته مع ممثلي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.

ويفضل يوفنتوس الانتظار حتى نهاية عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، بعدما كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي لا ينوي تجديد عقده مع بطل إنجلترا، ما يجعله متاحًا للانتقال مجانًا خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن برناردو سيلفا لا يرغب في توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي مع النادي.

أخبار متعلقة:
يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا عقده ينتهي بنهاية الموسم.. سباليتي يكشف مستقبله مع يوفنتوس بعد ماكيني.. سكاي: يوفنتوس يقترب من تجديد عقد فلاهوفيتش "السحر مستمر".. يوفنتوس يجدد عقد ماكيني

وبحسب التقرير، يحظى اللاعب باهتمام عدة أندية، من بينها بنفيكا وبرشلونة.

كما أشارت مصادر إيطالية إلى أن يوفنتوس بدأ بالفعل محادثات أولية مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية ضمه.

ويبقى هدف يوفنتوس الأساسي في خط الوسط هو ساندرو تونالي، لكن اسم برناردو سيلفا يأتي أيضًا ضمن أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي الإيطالي.

وخاض الدولي البرتغالي 445 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 34 هدفًا آخر.

وخلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ31 عامًا في 2782 دقيقة، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن المراكز الأربعة الأولى، بينما يملك روما مباراة مؤجلة يخوضها اليوم أمام جنوى.

يوفنتوس مانشستر سيتي برناردو سيلفا
نرشح لكم
تقرير: ليفربول يتواصل مع موسى ديابي تحسبا لرحيل محمد صلاح تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي تقرير: توتنام يؤجل إقالة تودور.. وثنائي مرشح لخلافته جوارديولا: هذه أكبر ميزة لـ مرموش.. وعليه أن يتحسن في شيئين مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست إيقاف بيب جوارديولا تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
تقرير: ليفربول يتواصل مع موسى ديابي تحسبا لرحيل محمد صلاح 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: يوفنتوس يبدأ مفاوضاته لضم برناردو سيلفا ساعة | الدوري الإنجليزي
سعود عبد الحميد يسجل لأول مرة في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز على ميتز بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: توتنام يؤجل إقالة تودور.. وثنائي مرشح لخلافته 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس بيراميدز - الجيش الملكي يتعثر في الدوري المغربي قبل مواجهتي أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524811/ماركا-يوفنتوس-يبدأ-مفاوضاته-لضم-برناردو-سيلفا