تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق

الأحد، 08 مارس 2026 - 17:13

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - كفاراتسخيليا

دخل نادي مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان تمهيدا للتحرك لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع TEAMtalk، يدرس النادي الإنجليزي تعزيز مركز الجناح الأيسر في الفريق، خاصة بعد تغيير طريقة اللعب والاعتماد على ثلاثي هجومي تحت قيادة مايكل كاريك.

وأوضح التقرير أن مسؤولي التعاقدات في مانشستر يونايتد وضعوا اسم اللاعب الجورجي ضمن الخيارات المطروحة، رغم انضمامه إلى باريس سان جيرمان في يناير 2025 قادما من نابولي مقابل نحو 70 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل آس: شكوك حول مشاركة كاريراس أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في كأس إنجلترا مؤتمر أربيلوا: انتصار على سيلتا دافع كبير قبل مواجهة مانشستر سيتي

لكن الصفقة المحتملة تواجه بعض التحفظات داخل باريس سان جيرمان، إذ تشير التقارير إلى وجود انتقادات من بعض زملائه في الفريق بسبب أسلوب لعبه الفردي واتخاذ قرارات غير موفقة أحيانا في الثلث الأخير من الملعب.

ورغم ذلك، كان كفاراتسخيليا أحد أبرز لاعبي الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة لويس إنريكي، وساهم في تتويج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وسجل اللاعب هذا الموسم 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة في مختلف البطولات، كما ساهم في 7 أهداف خلال 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن عدة أندية من الدوري الإنجليزي تراقب موقف اللاعب، من بينها أرسنال وليفربول إلى جانب مانشستر يونايتد.

ويرتبط اللاعب بعقد مع باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي قد يدرس بيعه في حال وصول عرض مناسب يتجاوز قيمة الصفقة التي دفعها لضمه قبل أكثر من عام.

ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه مانشستر يونايتد أولوياته في سوق الانتقالات، إذ قد يفضل النادي أيضا تعزيز خط الوسط إلى جانب تدعيم مركز الجناح الأيسر قبل انطلاق الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان كفاراتسخيليا
نرشح لكم
تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي تقرير: توتنام يؤجل إقالة تودور.. وثنائي مرشح لخلافته جوارديولا: هذه أكبر ميزة لـ مرموش.. وعليه أن يتحسن في شيئين مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست إيقاف بيب جوارديولا تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية روسينيور: أتمنى أن يكون الجميع في الفريق جاهزا قبل مواجهة باريس جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش
أخر الأخبار
سعود عبد الحميد يسجل لأول مرة في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز على ميتز بثلاثية 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: توتنام يؤجل إقالة تودور.. وثنائي مرشح لخلافته ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس بيراميدز - الجيش الملكي يتعثر في الدوري المغربي قبل مواجهتي أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر 2 ساعة | رياضات أخرى
الركراكي: لهذا السبب امتنعت عن الصعود لتقديم محمد وهبي كمدرب للمغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
وكيل ديانج: مفاوضات الأهلي مستمرة من أجل التجديد.. وفالنسيا ما زال في الصورة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524809/تقرير-مانشستر-يونايتد-يضع-كفاراتسخيليا-ضمن-قائمة-اهتماماته-لتدعيم-الفريق