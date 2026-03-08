تقرير: مانشستر يونايتد يضع كفاراتسخيليا ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الفريق

دخل نادي مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان تمهيدا للتحرك لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع TEAMtalk، يدرس النادي الإنجليزي تعزيز مركز الجناح الأيسر في الفريق، خاصة بعد تغيير طريقة اللعب والاعتماد على ثلاثي هجومي تحت قيادة مايكل كاريك.

وأوضح التقرير أن مسؤولي التعاقدات في مانشستر يونايتد وضعوا اسم اللاعب الجورجي ضمن الخيارات المطروحة، رغم انضمامه إلى باريس سان جيرمان في يناير 2025 قادما من نابولي مقابل نحو 70 مليون يورو.

لكن الصفقة المحتملة تواجه بعض التحفظات داخل باريس سان جيرمان، إذ تشير التقارير إلى وجود انتقادات من بعض زملائه في الفريق بسبب أسلوب لعبه الفردي واتخاذ قرارات غير موفقة أحيانا في الثلث الأخير من الملعب.

ورغم ذلك، كان كفاراتسخيليا أحد أبرز لاعبي الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة لويس إنريكي، وساهم في تتويج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وسجل اللاعب هذا الموسم 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة في مختلف البطولات، كما ساهم في 7 أهداف خلال 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن عدة أندية من الدوري الإنجليزي تراقب موقف اللاعب، من بينها أرسنال وليفربول إلى جانب مانشستر يونايتد.

ويرتبط اللاعب بعقد مع باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي قد يدرس بيعه في حال وصول عرض مناسب يتجاوز قيمة الصفقة التي دفعها لضمه قبل أكثر من عام.

ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه مانشستر يونايتد أولوياته في سوق الانتقالات، إذ قد يفضل النادي أيضا تعزيز خط الوسط إلى جانب تدعيم مركز الجناح الأيسر قبل انطلاق الموسم المقبل.