تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي

الأحد، 08 مارس 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

تونالي - نيوكاسل

يراقب نادي ريال مدريد ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل تمهيدا للتحرك لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ارتبط اسم تونالي الفترة الماضية بالانتقال إلى أرسنال.

وكشفت صحيفة ذا صن أن كشافي النادي الإسباني حضروا مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز سيتي 3-1، لمتابعة اللاعب الإيطالي عن قرب.

وأوضح التقرير أن مهمة ريال مدريد لم تقتصر على متابعة مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، بل تضمنت أيضا مراقبة تونالي الذي أصبح هدفا رئيسيا للنادي.

وينضم ريال مدريد بذلك إلى أندية مثل أرسنال ومانشستر سيتي في سباق التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف.

ويتمسك نيوكاسل ببقاء لاعبه، خاصة بعد أن باع ألكسندر إيزاك إلى ليفربول مقابل رقم قياسي بلغ 130 مليون جنيه إسترليني، ولا يرغب النادي في خسارة نجم آخر من صفوفه.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على رغبة تونالي في الرحيل، إذ لم يبلغ اللاعب إدارة ناديه بأي نية لمغادرة الفريق.

كما يعيش اللاعب استقرارا عائليا في إنجلترا بعد ولادة ابنه ليوناردو في يناير الماضي، بينما أكد وكيله جوزيبي ريسو في وقت سابق أن الحديث عن انتقال موكله لا يزال مبكرا.

ويرتبط تونالي بعقد مع نيوكاسل يمتد حتى عام 2030، ويتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بنحو 150 ألف جنيه إسترليني.

لكن التقارير تشير إلى أن موقف النادي الإنجليزي قد يصبح أكثر تعقيدا في حال فشل الفريق في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وهو ما قد يفتح الباب أمام العروض الكبرى لضمه.

وكان نيوكاسل قد ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

وشوهد بيب جوارديولا بعد المباراة وهو يتحدث مع تونالي على أرض الملعب، كما تبادل الطرفان الحديث أيضا بعد مواجهة سابقة بين الفريقين في نصف نهائي كأس الرابطة.

ريال مدريد نيوكاسل تونالي
