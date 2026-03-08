تقرير: توتنام يؤجل إقالة تودور.. وثنائي مرشح لخلافته

قرر نادي توتنام عدم إقالة مدربه إيجور تودور في الوقت الحالي، مع استمرار العمل داخل النادي للبحث عن مدرب جديد يقود الفريق بشكل دائم.

وبحسب تقرير TEAMtalk، فإن إدارة النادي اللندني تفضل الانتظار حتى بعد مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل المدرب.

ويعيش توتنام فترة صعبة هذا الموسم، إذ يواجه الفريق سلسلة مباريات قوية، وترى إدارة النادي أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الفريق حتى نهاية الموسم.

كما تنظر الإدارة داخل النادي إلى مباراة نوتنجهام فورست، التي تأتي بعد مواجهة ليفربول، باعتبارها من أهم مباريات الموسم في ظل صراع الفريق للابتعاد عن مراكز الهبوط.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي توتنام يخططون بالفعل لإقالة تودور في الفترة المقبلة في محاولة لإعادة الاستقرار للنتائج وإبعاد الفريق عن خطر الهبوط.

وفي الوقت نفسه يواصل النادي دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتولي المهمة.

ويعد روبي كين أسطورة توتنام من بين الأسماء المطروحة، حيث يحظى بتقدير كبير داخل النادي، كما أن علاقته القوية بالجماهير تجعله خيارا مطروحا للنقاش.

كما يحظى روبرتو دي زيربي بإعجاب بعض المسؤولين داخل النادي، لكن التقارير تشير إلى أن المدرب الإيطالي لا يفضل تولي المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتستمر إدارة توتنام في تقييم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب الجديد، بينما يواصل تيودور قيادة الفريق خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويحتل توتنام مركزا متأخرا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويسعى لتحسين نتائجه في المباريات المقبلة للابتعاد عن مناطق الهبوط قبل نهاية الموسم.

وجمع توتنام 29 نقطة في المركز السادس عشر عقب مرور 29 جولة وبفارق نقطة وحيدة عن المراكز المؤدية للهبوط.