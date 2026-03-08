منافس بيراميدز - الجيش الملكي يتعثر في الدوري المغربي قبل مواجهتي أبطال إفريقيا

الأحد، 08 مارس 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

الجيش الملكي

تعثر الجيش الملكي في الدوري المغربي قبل مواجهتي بيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الجيش الملكي أمام بيراميدز الأسبوع المقبل ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأبطال.

وتعادل الجيش الملكي سلبيا بدون أهداف أمام نهضة الزمامرة ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة فقط وبفارق 4 نقاط عن الرجاء متصدر الترتيب من 15 مباراة.

بينما الوداد في المركز الرابع برصيد 26 نقطة لكن من 11 مباراة.

وكان قد تم تأجيل أكثر من 4 مباريات للرباعي المشارك في البطولات القارية.

ورفع نهضة الزمامرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر بعد خوض 14 مباراة.

وشهدت مواجهة الجيش الملكي أمام نهضة الزمامرة مشاركة رضا سليم كبديل مع بداية الشوط الثاني.

ويواجه فريق بيراميدز، الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر 3 ساعة | رياضات أخرى
