الركراكي: لهذا السبب امتنعت عن الصعود لتقديم محمد وهبي كمدرب للمغرب

شرح وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب السابق حقيقة ما حدث أثناء حفل توديعه لتدريب الأسود وتعيين محمد وهبي بدلا منه.

وأعلن الاتحاد المغربي يوم الخميس الماضي، رحيل الركراكي وتعيين وهبي خلفا له في حفل حضره كلاهما.

وقال الركراكي في تصريحات لجريدة المنتخب المغربية: "بالفعل دعاني فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم للصعود إلى المنصة لمشاركته تقديم زميلي محمد وهبي كمدير فني جديد للمغرب، إلا أنني امتنعت عن الصعود".

وأضاف "فعلت ذلك لأنني أعتبر تقديم أي مدرب وطني، لحظة تاريخية تخلد في الذاكرة، وبالتالي لا يجوز لأي طرف آخر أن يزاحمه في هذا اللحظة، لأن الصورة الجميلة التي يعتز بها جميعنا كمدربين، هي صورة تسليمنا قميص المنتخب الوطني وعليه الاسم".

وتابع "لا حاجة إذا لأي تأويل خاطئ، فما فعلته برفضي الصعود للمنصة، أنني احترمت حق وهبي في أن تكون له الخصوصية الكاملة للتقديم، وقد تفهم الأمر جيدا".

وأكمل "مغادرة الحفل مع بداية المؤتمر الصحفي لوهبي؟ ما فعلته كان سلوكا إحترافيا، فلا يجوز أن أجلس أمام وهبي وهو يتحدث عن مرحلة تعقب المرحلة التي توليت فيها تدريب المنتخب المغربي، يجب ألا يشعر بأي حرج عند الحديث عن فريق كنت أدربه للتو".

وواصل "احتراما لوهبي وحتى أرفع عنه كل الحرج عند حديثه عن أشياء تخص الفريق الذي تركته له والعمل الذي قمت به، غادرت قاعة المؤتمرات، لتكون له كل الحرية في التعبير عن رأيه".

وأتم "ما يربطني بمحمد وهبي وما أعرفه عنه، يجعلني مطمئنا على مستقبل المنتخب المغربي، وأنا مستعد لمساعدته في أي وقت، لقد تحدثت إليه مطولا وتمنيت له التوفيق في مهامه على رأس منتخبنا الوطني".

وحقق وهبي كأس العالم للشباب رفقة المنتخب المغربي، في البطولة التي أقيمت أكتوبر 2025 في تشيلي.

وهبي سيقود منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم 2026.

وتولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

ويستعد المنتخب المغربي لكأس العالم حيث يخوض البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وأسكتلندا، وهايتي.