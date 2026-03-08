نيس يكشف لـ في الجول طبيعة إصابة محمد عبد المنعم الجديدة

كشف نادي نيس لـFilGoal.com عن طبيعة إصابة محمد عبد المنعم لاعب الفريق وموعد عودته للملاعب.

وتعرض اللاعب المصري خلال الساعات الماضية لإصابة جديدة بعد عودته من الرباط الصليبي، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة ودية مع فريق الشباب ليستعيد لياقته من جديد.

وقال مالو جيونيك المسؤول الإعلامي لفريق نيس في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "محمد عبد المنعم لديه إصابة خفيفة في العضلة الضامة".

وواصل "لقد شعر ببعض الألم، لكن وضع اللاعب غير مقلق وسيعود في أقرب وقت من جديد إلى الملاعب".

وتشهد رحلة العودة من إصابات الرباط الصليبي تعرض بعض اللاعبين لإصابات عضلية في بدايات مراحل العودة إلى الملاعب.

وأصيب عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي في أواخر أبريل الماضي.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس صيف 2024 وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي صيف 2028.

وخاض اللاعب مع الفريق 18 مباراة دون تسجيل أهداف أو صناعة.

ويستعد فريق نيس يوم الأحد لمواجهة ستاد رين في الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

ويحتل نيس المركز 15 برصيد 24 نقطة، فيما يقع ستاد رين في المركز السابع برصيد 40 نقطة.