نيس يكشف لـ في الجول طبيعة إصابة محمد عبد المنعم الجديدة

الأحد، 08 مارس 2026 - 14:41

كتب : عبد الرحمن شريف

محمد عبد المنعم في مباراة نيس ضد رينجرز

كشف نادي نيس لـFilGoal.com عن طبيعة إصابة محمد عبد المنعم لاعب الفريق وموعد عودته للملاعب.

وتعرض اللاعب المصري خلال الساعات الماضية لإصابة جديدة بعد عودته من الرباط الصليبي، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة ودية مع فريق الشباب ليستعيد لياقته من جديد.

وقال مالو جيونيك المسؤول الإعلامي لفريق نيس في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "محمد عبد المنعم لديه إصابة خفيفة في العضلة الضامة".

أخبار متعلقة:
مدرب نيس: محمد عبد المنعم قريب من العودة للمباريات محمد عبد المنعم يقترب من العودة للملاعب مدرب جديد لـ محمد عبد المنعم في نيس ليكيب: إقالة مدرب محمد عبد المنعم

وواصل "لقد شعر ببعض الألم، لكن وضع اللاعب غير مقلق وسيعود في أقرب وقت من جديد إلى الملاعب".

وتشهد رحلة العودة من إصابات الرباط الصليبي تعرض بعض اللاعبين لإصابات عضلية في بدايات مراحل العودة إلى الملاعب.

وأصيب عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي في أواخر أبريل الماضي.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس صيف 2024 وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي صيف 2028.

وخاض اللاعب مع الفريق 18 مباراة دون تسجيل أهداف أو صناعة.

ويستعد فريق نيس يوم الأحد لمواجهة ستاد رين في الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

ويحتل نيس المركز 15 برصيد 24 نقطة، فيما يقع ستاد رين في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

نيس محمد عبد المنعم
نرشح لكم
أس: ريال مدريد لا يفكر في ضم رودري حاليا رغم حاجته للراحة.. مبابي يسافر مع منتخب فرنسا إلى أمريكا لأسباب دعائية فولفسبورج يعلن إقالة مدربه قائمة برشلونة - استدعاء جافي لدعم البلوجرانا أمام نيوكاسل.. وجاهزية بيرنال تعرف على حكم مباراة ليفربول وجالاتا سراي في أبطال أوروبا مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست مواعيد مباريات الأحد 8 مارس.. دربي ميلان والدوري الإسباني وكأس إنجلترا روسينيور: أتمنى أن يكون الجميع في الفريق جاهزا قبل مواجهة باريس
أخر الأخبار
وكيل ديانج: مفاوضات الأهلي مستمرة من أجل التجديد.. وفالنسيا ما زال في الصورة 3 دقيقة | الكرة المصرية
تغريم جيسوس بعد شكوى الهلال 38 دقيقة | سعودي في الجول
نيس يكشف لـ في الجول طبيعة إصابة محمد عبد المنعم الجديدة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الترجي يلمح لغياب المساكني أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
أس: ريال مدريد لا يفكر في ضم رودري حاليا ساعة | الكرة الأوروبية
رغم حاجته للراحة.. مبابي يسافر مع منتخب فرنسا إلى أمريكا لأسباب دعائية ساعة | الكرة الأوروبية
فولفسبورج يعلن إقالة مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - استدعاء جافي لدعم البلوجرانا أمام نيوكاسل.. وجاهزية بيرنال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524801/نيس-يكشف-لـ-في-الجول-طبيعة-إصابة-محمد-عبد-المنعم-الجديدة