إيقاف بيب جوارديولا

الأحد، 08 مارس 2026 - 11:43

كتب : FilGoal

جوارديولا

ذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين.

وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء السادسة هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد في ثمن نهائي كأس إنجلترا.

وسيحرم بيب من التواجد على خط التماس في مباراتين، علما بأن هذا الإيقاف لا ينطبق على نهائي كأس الرابطة أمام أرسنال يوم 22 مارس الجاري.

وسيغيب جوارديولا عن مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ثم يغيب عن لقاء ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أوائل الشهر المقبل.

وقال جوارديولا للصحفيين عن حصوله على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكم: "كانت مخالفة واضحة على جيريمي دوكو".

وأضاف "أنا لم أطالب ببطاقة صفراء، لكنها مخالفة. وبالطبع سأدافع عن فريقي".

وقاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل 3-1.

وفاز مانشستر سيتي على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، بفضل ثنائية الفرعون المصري عمر مرموش، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

ليحجز مانشستر سيتي مكانه في دور الـ8 للبطولة.

