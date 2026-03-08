تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الأحد، 08 مارس 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في نيوكاسل

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك نيوكاسل يونايتد من جديد في المباراة التي شهدت مشاركته كأساسي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام نيوكاسل بنتيجة 3-1 ضمن ثمن نهائي كأس إنجلترا، وسجل هدفين.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش مرموش: لا أعرف سر أدائي.. وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي في الأهداف شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8, 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.4 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الفريق.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان ماتيوس نونيز صانع هدفي الدولي المصري بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 14 هدفا بقميص السماوي نصفهم أمام نيوكاسل وحده، وصنع 5 أهداف.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

عمر مرموش مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
جوارديولا: هذه أكبر ميزة لـ مرموش.. وعليه أن يتحسن في شيئين مع اقترابه من الهبوط.. مشكلة إدارية جديدة تواجه نوتنجهام فورست إيقاف بيب جوارديولا روسينيور: أتمنى أن يكون الجميع في الفريق جاهزا قبل مواجهة باريس جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش مرموش: لا أعرف سر أدائي.. وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي في الأهداف شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر 7 دقيقة | رياضات أخرى
الركراكي: لهذا السبب امتنعت عن الصعود لتقديم محمد وهبي كمدرب للمغرب 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل ديانج: مفاوضات الأهلي مستمرة من أجل التجديد.. وفالنسيا ما زال في الصورة 21 دقيقة | الكرة المصرية
تغريم جيسوس بعد شكوى الهلال 55 دقيقة | سعودي في الجول
نيس يكشف لـ في الجول طبيعة إصابة محمد عبد المنعم الجديدة ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب الترجي يلمح لغياب المساكني أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
أس: ريال مدريد لا يفكر في ضم رودري حاليا ساعة | الكرة الأوروبية
رغم حاجته للراحة.. مبابي يسافر مع منتخب فرنسا إلى أمريكا لأسباب دعائية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524786/تقييم-مرموش-أمام-نيوكاسل-من-الصحف-الإنجليزية