تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك نيوكاسل يونايتد من جديد في المباراة التي شهدت مشاركته كأساسي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام نيوكاسل بنتيجة 3-1 ضمن ثمن نهائي كأس إنجلترا، وسجل هدفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8, 9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.4 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي الفريق.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان ماتيوس نونيز صانع هدفي الدولي المصري بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 14 هدفا بقميص السماوي نصفهم أمام نيوكاسل وحده، وصنع 5 أهداف.

