روسينيور: أتمنى أن يكون الجميع في الفريق جاهزا قبل مواجهة باريس

يرى ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي أن مباراة فريقه أمام ريكسهام في كأس إنجلترا كانت صعبة وأن التأهل لم يكن بالأداء الأفضل.

وتأهل فريق تشيلسي إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي ريكسهام في دور الـ16 بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفاز تشيلسي على ريكسهام في مباراة امتدت للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وقال روسينيور في تصريحاته لشبكة TNT Sports: "تأهلنا، لكن الأداء لم يكن الأفضل. كانت مباراة صعبة للغاية".

وأوضح أن سبب التدوير في التشكيلة يعود إلى ضغط المباريات الكبير، مضيفًا: "يجب أن تمنح اللاعبين فرصًا وأن تدير الفريق بشكل جيد. هذا الفريق لعب مباريات أكثر من أي نادٍ آخر في العالم خلال آخر 18 شهرًا، لذلك من الجنون الاستمرار بنفس النسق والمخاطرة بإصابات اللاعبين بينما نحاول تحقيق أهدافنا".

وتحدث المدرب أيضًا عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أحد لاعبي ريكسهام، قائلاً: "كانت لقطة خطيرة. لا أحب أن أرى أي لاعب يُطرد، لكن هذه النوعية من التدخلات هي التي لا نريد رؤيتها في كرة القدم".

وفيما يخص جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان، أبدى روسينيور تفاؤله قائلاً: "نأمل أن يكون الجميع جاهزًا. هذا كان الهدف من إدارة الدقائق في هذه المباراة".

ويستعد تشيلسي لمواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في اختبار مهم للفريق بعد جدول مزدحم بالمباريات خلال الموسم.