جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش

أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بمستوى النجم المصري عمر مرموش بعدما قاد فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد وسجل هدفين في المباراة.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقاد مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل 3-1 في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجل النجم المصري ثنائية.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر قناة TNT: "هذا أفضل أداء قدمناه في هذا الملعب منذ وجودي هنا. عندما نفوز يكون القرار صحيحًا، وعندما نخسر يقال إنه قرار سيئ، لكن في هذه المباراة كان اختيار التشكيل موفقا".

وأشاد بالثنائي دوكو وسافينيو قائلا: "كانا حاسمين جدًا، سافينيو خطير للغاية في المواجهات الفردية".

وعن مرموش قال: "أنا سعيد لـ عمر مرموش، سجل هدفا ثانيا رائعا، وللفوز على نيوكاسل يجب أن تقدم أداء قويا جدا خاصة في كأس الاتحاد الإنجليزي".

ثم تحدث عن جون ستونز قائلا: "أنا سعيد جدا لعودته بعد فترة طويلة من الإصابات".