مرموش: لا أعرف سر أدائي.. وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي في الأهداف

الأحد، 08 مارس 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش

عبر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على نيوكاسل وتسجيله هدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل لربع النهائي.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقاد مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل 3-1 في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجل النجم المصري ثنائية.

وقال مرموش عقب المباراة لقناة TNT: "قدمنا أداء رائعا أمام نيوكاسل، لم نبدأ المباراة بشكل جيد واستقبلنا هدفا، لكننا أظهرنا العقليلة والروح القتالية في الملعب ونحن سعداء بالفوز والتأهل".

وأضاف "أنا سعيد جدا بمساعدة الفريق بتسجيلي للأهداف، وسنواصل التقدم".

وبسؤاله عن سر التالق قال: "لا أعرف سر هذا الأداء، لكنني سعيد بمساعدة الفريق مرة أخرى".

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي تألقه مع فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في مختلف البطولات الإنجليزية.

وأصبحت شباك نيوكاسل هي المفضلة لمرموش في مختلف البطولات الإنجليزي.

ورفع مرموش رصيده من الأهداف أمام نيوكاسل إلى 7 أهداف خلال 5 مباريات.

وسبق وسجل مرموش 3 أهداف "هاتريك" أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كما سجل قبل أسبايع ثنائية في شباك نيوكاسل أيضا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وأقصى الفريق من البطولة.

قبل أن يسجل من جديد ثنائية ولكن هذه المرة في كأس إنجلترا.

ويعد الهدف هو السادس لمرموش هذا الموسم مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، خلال 26 مباراة.

