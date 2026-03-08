شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات

الأحد، 08 مارس 2026 - 00:03

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في نيوكاسل

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي تألقه مع فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في مختلف البطولات الإنجليزية.

وقاد مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل 3-1 في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجل النجم المصري ثنائية.

وأصبحت شباك نيوكاسل هي المفضلة لمرموش في مختلف البطولات الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل دربي إسطنبول الأوروبي.. جالاتاسراي يوقف سلسلة بشكتاش ويوسع الفارق مع فنربخشة

ورفع مرموش رصيده من الأهداف أمام نيوكاسل إلى 7 أهداف خلال 5 مباريات.

وسبق وسجل مرموش 3 أهداف "هاتريك" أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كما سجل قبل أسبايع ثنائية في شباك نيوكاسل أيضا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وأقصى الفريق من البطولة.

قبل أن يسجل من جديد ثنائية ولكن هذه المرة في كأس إنجلترا.

ويعد الهدف هو السادس لمرموش هذا الموسم مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، خلال 26 مباراة.

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي عمر مرموش
نرشح لكم
جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش مرموش: لا أعرف سر أدائي.. وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي في الأهداف مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل تشيلسي يتفادى مفاجآت كأس إنجلترا ويتأهل أمام ريكسهام انتهت كأس إنجلترا – نيوكاسل (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز السماوي والتأهل تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في كأس إنجلترا ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد
أخر الأخبار
بيبر فعل كل شيء.. دورتموند يعود لطريق الانتصارات من بوابة كولن 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أنا سعيد جدا لـ عمر مرموش 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: لامين قادر على حسم المباريات في أسوء مستوياته 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم 13 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات 17 دقيقة | كرة سلة
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني 27 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش: لا أعرف سر أدائي.. وسعيد بمساعدة مانشستر سيتي في الأهداف 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524771/شباكه-المفضلة-عمر-مرموش-يسجل-سابع-أهدافه-ضد-نيوكاسل-في-3-بطولات