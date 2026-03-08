شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات
الأحد، 08 مارس 2026 - 00:03
كتب : FilGoal
واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي تألقه مع فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في مختلف البطولات الإنجليزية.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
وقاد مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل 3-1 في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجل النجم المصري ثنائية.
وأصبحت شباك نيوكاسل هي المفضلة لمرموش في مختلف البطولات الإنجليزي.
🇪🇬✨ @OmarMarmoush completes the @ManCity turnaround at St. James' Park!#FACup #MCFC pic.twitter.com/YISOs4gOTa— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 7, 2026
ورفع مرموش رصيده من الأهداف أمام نيوكاسل إلى 7 أهداف خلال 5 مباريات.
وسبق وسجل مرموش 3 أهداف "هاتريك" أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
Superb strike from @OmarMarmoush to make it 3-1 to @ManCity 😮💨#FACup #MCFC pic.twitter.com/0llopfdgnr— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 7, 2026
كما سجل قبل أسبايع ثنائية في شباك نيوكاسل أيضا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وأقصى الفريق من البطولة.
قبل أن يسجل من جديد ثنائية ولكن هذه المرة في كأس إنجلترا.
ويعد الهدف هو السادس لمرموش هذا الموسم مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، خلال 26 مباراة.