شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي تألقه مع فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في مختلف البطولات الإنجليزية.

وقاد مرموش فريقه مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل 3-1 في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما سجل النجم المصري ثنائية.

وأصبحت شباك نيوكاسل هي المفضلة لمرموش في مختلف البطولات الإنجليزي.

video:1

ورفع مرموش رصيده من الأهداف أمام نيوكاسل إلى 7 أهداف خلال 5 مباريات.

وسبق وسجل مرموش 3 أهداف "هاتريك" أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

video:2

كما سجل قبل أسبايع ثنائية في شباك نيوكاسل أيضا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية وأقصى الفريق من البطولة.

قبل أن يسجل من جديد ثنائية ولكن هذه المرة في كأس إنجلترا.

ويعد الهدف هو السادس لمرموش هذا الموسم مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات، خلال 26 مباراة.