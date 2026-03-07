مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نيوكاسل 3-1.

وفاز مانشستر سيتي على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، بفضل ثنائية الفرعون المصري عمر مرموش، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

ليحجز مانشستر سيتي مكانه في دور الـ8 للبطولة.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 17 بهدف سجله هارفي بارنز بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس جيمس ترافورد.

لكن مانشستر سيتي تعادل في الدقيقة 39 عن طريق البرازيلي سافينيو.

وفي الشوط الثاني تألق عمر مرموش وسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي والأول له في الدقيقة 47 بعد عرضية أرضية وصلت له أمام الشباك الخالية.

ثم سجل مرموش هدفه الثاني وهدف مانشستر سيتي الثالث بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

ليواصل عمر مرموش تألقه أمام نيوكاسل في مختلف البطولات، ويقصي الفريق من كأس إنجلترا كما أقصاه قبل أسابيع من كأس الرابطة الإنجليزية أيضا.