تشيلسي يتفادى مفاجآت كأس إنجلترا ويتأهل أمام ريكسهام

تأهل فريق تشيلسي إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي ريكسهام في دور الـ16 بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفاز تشيلسي على ريكسهام في مباراة امتدت للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

تقدم ريكسهام في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب سام سميث، قبل أن يتعادل تشيلسي في الدقيقة 40 بهدف ذاتي سجله أرثر أوكونكو لاعب ريسكهام بالخطأ في مرماه.

وعاد ريكسهام للتقدم في الدقيقة 78 عن طريق كالوم دولي.

لكن تشيلسي تعادل في الوقت القاتل بهدف سجله المدافع أتشيمبونج في الدقيقة 82.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم للبلوز وسجل فيه أليخاندرو جارناتشو هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 96.

وأنهى البرازيلي جواو بيدرو المباراة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 120+5.

ويحمل كريستال بالاس لقب كأس إنجلترا من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على مانشستر سيتي.