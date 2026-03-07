تشيلسي يتفادى مفاجآت كأس إنجلترا ويتأهل أمام ريكسهام

السبت، 07 مارس 2026 - 22:35

كتب : FilGoal

جارناتشو لاعب تشيلسي

تأهل فريق تشيلسي إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تخطي ريكسهام في دور الـ16 بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفاز تشيلسي على ريكسهام في مباراة امتدت للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

تقدم ريكسهام في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب سام سميث، قبل أن يتعادل تشيلسي في الدقيقة 40 بهدف ذاتي سجله أرثر أوكونكو لاعب ريسكهام بالخطأ في مرماه.

أخبار متعلقة:
إنتر ميامي: راتب ميسي يتراوح بين 70-80 مليون دولار مع مادونا.. سيلتا فيجو ورحلة البحث عن قميصه منذ 1990

وعاد ريكسهام للتقدم في الدقيقة 78 عن طريق كالوم دولي.

لكن تشيلسي تعادل في الوقت القاتل بهدف سجله المدافع أتشيمبونج في الدقيقة 82.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم للبلوز وسجل فيه أليخاندرو جارناتشو هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 96.

وأنهى البرازيلي جواو بيدرو المباراة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 120+5.

ويحمل كريستال بالاس لقب كأس إنجلترا من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على مانشستر سيتي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل انتهت كأس إنجلترا – نيوكاسل (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز السماوي والتأهل تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في كأس إنجلترا ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد ماركا: برناردو سيلفا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم مؤتمر جوارديولا: إقامة لقاء الكأس في الثامنة مساءً يمنحنا أفضلية قبل مواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
يامال يقود برشلونة لانتصار صعب على بلباو.. والحفاظ على الفارق مع ريال مدريد 16 دقيقة | الدوري الإسباني
إنبي يخطف انتصارا ثمينا أمام الكهرباء ويواصل بحثه عن المركز الـ 7.. وتعادل بين الغزل وفاركو 25 دقيقة | الدوري المصري
شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت 39 دقيقة | الدوري المصري
دربي إسطنبول الأوروبي.. جالاتاسراي يوقف سلسلة بشكتاش ويوسع الفارق مع فنربخشة 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يهزم نيوم ويتصدر الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
بروفه لنهائي كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524765/تشيلسي-يتفادى-مفاجآت-كأس-إنجلترا-ويتأهل-أمام-ريكسهام