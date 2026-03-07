بروفه لنهائي كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد

السبت، 07 مارس 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

حقق أتلتيكو مدريد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني بانتصاره أمام ريال سوسيداد 3-2 في الجولة 27 من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويعد ذلك اللقاء تحضيرا لنهائي كأس ملك إسبانيا حيث سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 18 إبريل المقبل.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 35 في المركز الثامن وبفارق نقطة عن إسبانيول صاحب المركز السابع.

بدأت المباراة بتسجيل أليكساندر سورلوث الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الخامسة بصناعة من خوسيه خيمينيز بعد عرضية متقنة وضعها سورلوث بقدمه في شباك سوسيداد.

وجاء الرد سريعا من ريال سوسيداد بتسجيل كارلوس سولير هدف التعادل في الدقيقة 9 بصناعة من لوكا سوتشيش بتمريرة متقنة سددها سولير في شباك يان أوبلاك ليعدل النتيجة مبكرا.

وسجل نيكولاس جونزاليس هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 67 بعد مشاركته بـ13 دقيقة فقط، بتمريرة بكعب القدم لأنطوان جريزمان وضعها جونزاليس في شباك ريال سوسيداد ليتقدم أتلتيكو من جديد في نتيجة المباراة.

وعدل النتيجة ميكيل أويارزابال سريعا عند الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية سكنت شباك أوبلاك ليعود الفريق من جديد في المباراة.

وأحرز نيكولاس جونزاليس هدفه الثاني والثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 81 بصناعة من ماتيو روجيري برأسية مميزة سكنت شباك سوسيداد، ليسجل أول ثنائية له منذ انضمامه لأتلتيكو مدريد، ويحقق الفريق انتصارا ثمينا على سوسيداد في الدوري الإسباني.

الفوز قاد الروخيبلانكوس للمباراة الـ13 على التوالي دون خسارة من سوسيداد في الدوري الإسباني.

