انتهت كأس إنجلترا – نيوكاسل (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز السماوي والتأهل
السبت، 07 مارس 2026 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
نهاية المباراة
ق 65: جووول مرموش والثالث
ق 47: جوووووووول عمر مرموش
ق 39: جوووووول سافينيو والتعادل
ق 17: جووووول هارفي بارنز والأول
انطلاق المباراة
