انتهت كأس إنجلترا – نيوكاسل (1)-(3) مانشستر سيتي.. فوز السماوي والتأهل

السبت، 07 مارس 2026 - 21:55

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 65: جووول مرموش والثالث

ق 47: جوووووووول عمر مرموش

ق 39: جوووووول سافينيو والتعادل

ق 17: جووووول هارفي بارنز والأول

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي عمر مرموش
التعليقات
