تشكيل مانشستر سيتي – مرموش يقود الهجوم أمام نيوكاسل في كأس إنجلترا
السبت، 07 مارس 2026 - 21:05
كتب : FilGoal
عاد عمر مرموش نجم منتخب مصر للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي الأساسي وذلك أمام نيوكاسل.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.
ويغيب إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي عن المباراة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: جيمس ترافورد
الدفاع: ماتيوس نونيز – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – ناثان أكي
الوسط: تيجاني ريندرز – أورايلي – نيكو جونزاليس
الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – جيرمي دوكو
