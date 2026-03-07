استعدادا لمواجهة الترجي.. سيد عبد الحفيظ رئيس بعثة الأهلي في تونس

السبت، 07 مارس 2026 - 20:46

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المصري - سيد عبد الحفيظ

يتولى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي رئاسة بعثة الفريق المتجهة لتونس لمواجهة الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

وستكون تلك البعثة الأولى التي يترأسها عبد الحفيظ في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا للأهلي.

وحرص سيد عبد الحفيظ على التواصل مع وليد صلاح الدين مدير الكرة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

بينما تلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي عيسى سي حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس.

ويعاونه كل من: جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من: أحمد امتياز هيرال من موريشيوس، والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

الأهلي سيد عبد الحفيظ تونس دوري أبطال إفريقيا الترجي
