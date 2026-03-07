ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ

أعلن نادي ليفربول تمديد تعاقده مع لاعبه ريان جرانفبرخ.

ولم يكشف ليفربول عن مدة العقد الجديد للاعب ولكنه وصفه بالعقد طويل الأمد.

وتشير التقارير إلى أن العقد الجديد للاعب سيمتد حتى عام 2032.

وانضم جرافنبرخ لليفربول قادما من بايرن ميونيخ في 2023.

وخلال فترته مع الفريق، شارك جرافنبرخ في 123 مباراة حتى الآن، وسجل 8 أهداف وصنع 12 آخرين.

وخلال الموسم الحالي سجل جرافنبرخ 4 أهداف وصنع 6 خلال 36 مباراة.

وتوج الهولندي صاحب الـ 23 عاما بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية بقميص ليفربول.

ويحتل ليفربول حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.